Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da Çeşitli temaslarda bulunmak için Batman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Batman Valiliğine yaptı.