Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da
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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da Çeşitli temaslarda bulunmak için Batman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Batman Valiliğine yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da

BATMAN - Çeşitli temaslarda bulunmak için Batman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Batman Valiliğine yaptı.

Batman'da çeşitli temaslarda bulunmak ve Hasankeyf ilçesinde 2 köprünün açılışına katılmak üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Şeref defteri imzalaması sonrası basına kapalı toplantı gerçekleştirmek için Batman Valisi Hulisi Şahin'in karşılamasıyla salona geçti. Toplantı sonrası Hasankeyf ilçesine geçerek 2 köprünün açılışı yapılacak.

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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