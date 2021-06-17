Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KÜÇÜKÇEKMECE'de kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında başlayan yangın 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında başlayan yangın 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangında her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. 

Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine İstanbul'un bir çok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri 5  saat boyunca yangına 3 koldan müdahale etti. İtfaiye ekiplerine  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi. Yangın 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangında her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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