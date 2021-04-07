Son dakika haberleri... IRAK'IN KUZEYİ METİNA BÖLGESİNDE 5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı, Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı