Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2020 Son dakika güncel haberi: 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. kısmın hizmete alınması törenine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. kısmın hizmete alınması törenine katılacak.

(Rize/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA