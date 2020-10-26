Son dakika haberleri: Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

26.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:42
Son dakika haberleri: Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hüseyin B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık, kaçak geçtiği Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kendisini alıkoyduğunu ve silahlı eğitim verdiğini ancak çatışmaya girmediğini öne sürerek, terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını ve ele geçirilen materyalin bunu doğruladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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