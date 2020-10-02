Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 19

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Son dakika haber: ERDOĞAN: YARGIMIZ, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARINDAN 6-8 EKİM OLAYLARININ HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORUYOR Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Ecdat Parkın'da Ak Partili İl Başkanlığı tarafından düzenlenen...

ERDOĞAN: YARGIMIZ, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARINDAN 6-8 EKİM OLAYLARININ HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORUYOR

Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Ecdat Parkın'da Ak Partili İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, pandemiye değinip, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Erdoğan, Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan süreçte her yaşanan hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Sadece ekonomi ve dış politika alanında değil. Terörden, enerjiye, sağlıktan, savunmaya kadar birçok farklı cephede bunun yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olayları fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfü değildi. Son 7 yılda meydana gelen her hadisenin görünenin dışında, ekonomik, siyasi, sosyal hedefleri vardı. Gezi'nin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın, Ayn el Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Bugün geriye doğru baktığımızda Gezi olaylarından, 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı- emniyet darbe girişimiyle gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihanetiyle başarmak istemiştir. Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim'de elde edemediği neticeye Çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. FETÖ devlet içine sızdırdığı hakim, savcı, polis, asker kılıkları militanlarıyla demokrasimizi ele alırken, bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü kast etmiştir. 6-8 Ekim olaylarında insanları sokağa çağıranlar ile Çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin eline verenler aynıdır. Kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü'nün katilleriyle, Çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bunların birbirinden farkı yoktur. DEAŞ saldırısı bahanesiyle başlatılan sokak terörü 39 insanımızın hayatına mal olurken. Çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı kurban verdik. Yine bu kalleş saldırılarda asker, polis, güvenlik korucusu 278 emniyet görevlimiz şehit düştü. "Törer örgütünün sadece cana ve mala kastetmediğini, aynı zamanda bölgedeki Kürtlerinde inancına, mahremiyetine de el uzattığını belirten Erdoğan, "Camilerimiz, okullarımız, Kur'an kurslarımız, kütüphanelerimiz, sağlık tesislerimiz, hatta yaralı taşıyan ambulanslarımız teröristlerin hedefi oldu. Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eserlerinden biri olan 1500'lü yıllarda inşa edilen Fatih Paşa Camii terör örgüte mensupları tarafından yakıldı. Vatandaşlarımıza ait binlerce iş yeri dükkan, yine teröristlerce yağmalandı. Her iki hadisenin bu ülkeye ekonomik maliyeti nedir biliyor musunuz? 15 milyar liradan fazladır. Terörün bizden kopardığı canlara zaten paha biçemeyiz. Yıkılanı yapar, yakılanı onanır, kırılanı, döküleni yeniden yerine koyarsınız. Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Fakat katillerden azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz. Ciğer paresini toprağa veren bir annenin kalbini adaletten başka ne tatmin edebilir? Babasının tabutuna sarılıp ağlayan çocuğun acısını adaletten başka ne durdurabilir? Unutulmamalıdır ki, cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm, yeni zulümlere davetiye çıkarır. Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden, eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulmadığı dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukun yürürlükte olduğu bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz ülkemize bir daha böyle bir utancı, milletimize böyle bir acıyı yaşatmamaktan kararlıyız. Yargımız, nasıl FETÖ'cu alçaklardan 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ile Çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor. Demokrasiyi savunan herkesin görevi, bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecellisine yardımcı olmaktır. Meşhur tabirle ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere, er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

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Haber- Kamera: KONYA

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BAKAN AKAR, TANITIM TÖRENİNE KATILDIBakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes çağrısı samimi değil (2)

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (ASFAT) tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen yüzde 100 yerli ve milli elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ile mekanik mayın temizleme teçhizatının tanıtımı nedeniyle tören düzenlendi. Kayseri'de 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtım törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Şehmus Günaydın katıldı.'YERLİ VE MİLLİ BİR CİHAZ ÜRETİLMİŞTİR'MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Antalya'da MKE Kurumu tarafından prototip olarak üretilen elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracını tanıttı. Akdere, MKE tarafından üretilen zırhlı muharebe aracının 1 yıllık çalışma sonucu hazır hale getirildiğini belirtti. Elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracının 5 saniyede 50 kilometre hıza ulaştığını kaydeden Akdere, aracın şarj edildiğinde 720 kilometre mesafeye kadar gidebildiğini kaydetti. Mekanik mayın temizleme teçhizatını ise, ASFAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tuncay tanıttı. Tuncay, sunumunda Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrikası'nda üretilen aracın yüzde 100 yerli olduğunu belirterek, "Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün tanıtımı yapılan mekanik mayın temizleme teçhizatının temin edilmesi süreci 6 adet ürün ihtiyacı ile başlamıştır. Bu açıdan baktığınızda projenin doğrudan satın alma usulü ile gerçekleşmesi maliyet ve zaman açısından daha makul gözükmekte idi. Ancak bu aşamada sayın Bakanımızın talimat ve yönlendirmeleriyle, dışarıdan satın alma yerine, ASFAT'a görev verilerek ARGE aşamasından dizayna, prototip üretiminden seri üretimine ve sertifikasyonuna kadar uzanan bir süreç izlenerek yerli ve milli bir cihaz üretilmiştir. Kamu- Özel Sektör işbirliği ile ve Askeri Fabrikamızın imkan ve kabiliyetleri değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirdiğimiz bu projenin güzel bir örnek olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Yapılan sunumun ardından Bakan Akar ve kuvvet komutanları M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ile mekanik mayın temizleme teçhizatının yaptığı gösteriyi izledi. Bakan Akar, gösteriyi cep telefonu ile görüntüledi. Araçların gösterisinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı