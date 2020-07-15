Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberleri: NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
15.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:57

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 559 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 25 bin 672'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 545 artarak 16 bin 695'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 326'ya çıktı.

Bugüne kadar 592 bin 2778 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 651 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka görülüyor.

Belarus'ta ölü sayısı 480'e çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 174 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 174 artarak 65 bin 443'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 6 artarak 480, iyileşen sayısının da 580 artışla 56 bin 379'a yükseldiği aktarıldı.

1 milyon 151 bin testin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da vaka sayısı 20 bini aştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 332 artarak 20 bin 40'a, virüsten ölenlerin sayısı 4 artarak 659'a çıktı.

27 bin 513 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, 265 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 13 bin 298'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 18 artarak 1417'ye yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, sonrasında düşüşe geçmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 14 bin 500'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 173 artarak 14 bin 466'ya, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 69'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 16 artarak 8 bin 343'e yükseldiği kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 75 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 6 bin 54 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 700'e yaklaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 52 artarak 6 bin 695'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı 51 artarak 5 bin 383'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 56 ölümün görüldüğü ülkede 1256 hastanın tedavisi sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kazakistan'a yardım gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kazakistanlı sağlık çalışanları için koruyucu malzemeler gönderdi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, WHO tarafından gönderilen 2,7 milyon dolar değerinde 53 ton koruyucu malzemenin Almatı havalimanına ulaştığı belirtildi.

WHO Kazakistan Ofisi Yöneticisi Caroline Clarinval, Kazakistan'a salgınla mücadelede teknik ve tıbbi yardım sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar ülkede 63 bin 514 Kovid-19 vakasının tespit edilmiş, bunun 38 binden fazlası iyileşmiş, virüsten 375 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede uygulanan sıkı karantina 2 Ağustos'a kadar sürecek.

Gürcistan'da vaka sayısı 1035 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, bugün bir kişide daha virüs tespit edilmesi ile vaka sayısının 1035'e yükseldiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, yeni vakanın 10 aylık bebek olduğu bildirildi.

Kovid-19'dan bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 873 kişinin iyileştiği Gürcistan'da, 5 bin 640 kişi karantinada, 244 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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