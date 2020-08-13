Son dakika haberi! İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor Son dakika gelişmesine göre Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Kazancı, Bursa'nın İznik ilçesinde 2021 yılında düzenlenecek, geleneksel sporların buluştuğu en büyük organizasyon olma özelliği taşıyan ve spor turizmi açısından Türkiye'ye büyük katkılar yapması beklenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun Osmanlı'nın ilk başkentlerinden biri olan İznik'te gerçekleştirilecek olmasının kendileri için önem taşıdığını vurgulayan Kazancı, oyunların geleneksel spor dalları içerisinde dünyada ilk ve tek organizasyon olduğunu dile getirdi.

Kazancı, tüm dünyaya bu sporların ne kadar önemli olduğunu, sadece sportif faaliyetler değil, ne kadar önemli kültürel değerler taşıdığını göstermeye çalışacaklarını vurgulayarak "Burada sadece bize ait değerlerin değil, geleneksel yani tüm milletlerin değerlerini gösteren spor dallarını biz burada inşallah tüm dünyaya sunmaya çalışacağız. Katkı olarak baktığınız zaman bu Türkiye'ye sadece sportif faaliyet olarak değil, başta bu değerli, kadim İznik'imiz olmak üzere burayı, daimi devam eden bir kültürel faaliyeti tüm dünyaya duyuracağız. Yeşil Camisi'nden tutun Ayasofya Camisi'ne kadar İznik denince aklınıza gelen İznik çinisini tüm dünyaya tanıtmış olacağız, bir turizm geliri yakalayacağız." diye konuştu.

"Organizasyon alanında 600 dönümlük bir arazimiz mevcut"

Organizasyon için önlerinde bir yıllık bir süreç bulunduğunu aktaran Kazancı, oyunları rahatlıkla yetiştireceklerini söyledi.

Hakan Kazancı, organizasyonun yapılacağı alanda çalışmaları başlattıklarını da belirterek, şunları aktardı:

"Organizasyon alanında 600 dönümlük bir arazimiz mevcut. Bu arazinin ilk etapta Bursa Büyükşehir Belediyesinden düzeltilmesini talep ettik. Üzerinden bir kış mevsiminin geçmesi, altyapısının hazırlanması ve daha sonra üzerine daimi kalıcı olan bir stat, tribün yapacağız. Atlı okçuluk ve normal okçuluk faaliyet alanlarımızı yapacağız. Orada turizm sektöründe öncülük olsun diye kıl çadırdan daimi otel odalarımız olacak, bunların inşası olacak, otel niyetine misafirlerimiz gelip oradan yararlanabilecekler. Bu süreç zarfında biz sadece Türkiye olarak değil, bu organizasyonun içerisinde yer alan, aslında temsil başkanlığında yer alan Türk Konseyinde yer alan ülkelerle iş birliği içerisindeyiz ve çalışmalarımız, toplantılarımız devam ediyor. Bunun tanıtımı sadece bizim tarafımızdan değil Türki Cumhuriyetler tarafından da hızlı bir şekilde devam ediyor."

"Gençlerin kültürel değerlerimizi yaşatmasını amaçlıyoruz"

Geleneksel sporları sadece bir sportif faaliyet olarak görmediklerini vurgulayan Kazancı, bu sporların taşıdığı değerleri de gün yüzüne çıkarmak gibi bir hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar geleneksel sporlarda önemli aşamalar geçtiklerini aktaran Kazancı, "Buradaki en büyük amacımız, bugünkü gençliğin bize ait olan değerleri kültürel faaliyetlerimizi, bütün hepsini görmesi, yaşaması ve yaşatması yani gelecek olan nesle bizim değerlerimizi gösterme noktasında biz konfederasyon ve federasyon olarak var gücümüzle devam edeceğiz. Burada spora değer veren başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümetimize, devletimize ve bu değerlere sahip çıkan büyüklerimize de ve hatta bununla beraber, bizim yapmış olduğumuz bu organizasyonları, amacımız, vizyonumuzu tüm değerleri aktaran medyaya da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA