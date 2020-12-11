Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21

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Son dakika gündem haberi... Bitlis'te teröristlere ait EYP, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiBİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), mühimmat ve yaşam malzemesi...

Bitlis'te teröristlere ait EYP, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit J.Uzm. Onb. Halil Ateş 2020-9' adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 EYP, 5 adet 5,56 mm çapında M-16 piyade tüfeğine ait mekanizma, 1 RPG-7 sevk fişeği, 1 adet 20 mm mermi, 1 keskin nişancı silah kılıfı, 3 şarjör kılıfı, 6 akü, 4 adet 4'lü pil bloğu, 3 kalem pil, 2 gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, 1 güneş paneli, 1 yanmış telsiz ve anteni, 1 şemsiye, 3 testere, 1 kazma ve kürek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

46 KÖYDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Öte yandan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle, 4 Aralık'ta 46 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise bugün itibariyle sona erdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

----------------------------------Ele geçirilen EYP'nin imha edilmesi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları ağladı

BOLU'da, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı Mehmet Efe Bilgen'e kalp masajı yapıldığı sırada olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. 1 hafta sonra askere gidecek olan Bilgen'in babasının da 10 yıl önce trafik kazasında olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Mudurnu ilçesindeki akraba ziyaretinden Bolu'ya dönen Süha Bilgen idaresindeki 14 AAL 097 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Mehmet Sefa Bilgen, Sena Bilgen ve Hikmet Bilgen yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı. Hafif yaralanan Sena, Hikmet ve Süha Bilgen halatla yukarıya çekilerek ambulansa bindirildi.

KALP MASAJI YAPILDI, YAKINLARI DUA ETTİDurumu ağır olan ve kalbi duran Mehmet Efe Bilgen'e ise olay yerinde kalp masajı yapıldı. Dakikalarca süren kalp masajı sırasında, kazayı duyup olay yerine gelen Bilgen ailesinin akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Efe Bilgen'in kuzeni olay yerinde gözyaşı döküp dua etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan anne Hikmet Bilgen de ambulansa götürüldüğü sırada, "Oğlum gitti" diyerek gözyaşı döktü. Kalp masajıyla hayata döndürülen Mehmet Efe Bilgen ve diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BABASI 10 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜMehmet Efe Bilgen'in babasının da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca Bilgen'in 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan araç-Kalp masajı yapılması-Yaralıların halatla yukarıya çekilmesi-Annenin "Oğlum gitti" diye ağlaması-Dua eden kuzen-Ekiplerin çalışmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ayaz bebek, destek bekliyor İZMİR'in Tire ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 1.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın sağlığına kavuşması için 6 ay içinde ABD'de 'zolgensma gen tedavisi' olması gerekiyor. Maddi imkanı olmayan Halide ve Ali Sındıraç çifti, gen tedavisi için 2.5 milyon dolar gerektiğini belirtip, yardım istedi.

Tire'de yaşayan Halide ve Ali Sındıraç'ın 2 çocuğundan biri olan 1.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'a 15 aylık iken SMA Tip 2 tanısı konuldu. O günden bu yana çocuklarının iyileşmesi için çaba gösteren Sındıraç Ailesi, çareyi yurt dışında buldu. ABD'de yapılacak bir gen tedavisi ile Ayaz'ın iyileşebileceğini ifade eden Sındıraç Ailesi, tedavi için gerekli olan parayı denkleştiremiyor. Tedavinin 2 yaşına kadar uygulanması gerektiğini söyleyen Sındıraç Ailesi, şimdi başlattıkları bağış kampanyasına destek bekliyor.

'BAĞIŞLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Anne Halide Sındıraç, Mehmet Ayaz'ın iyileşmesi için bağışlara ihtiyaçlarının olduğunu belirtip, "Mehmet Ayaz Sındıraç, 18 aylık. SMA Tip 2 hastası. Bu tanı 15 aylık iken konuldu. Mehmet Ayaz yürüyemiyor, emekleyemiyor. Kaslarındaki gerilemeden dolayı hareketleri kısıtlanıyor. Biz Ayaz için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek bekliyoruz. Çünkü oğlumun iyileşmesi için ABD'deki gen tedavisini alması gerekiyor. Bu tedavinin maliyeti yaklaşık 2.5 milyon dolar tutuyor. Oğlumun bu tedaviyi alabilmesi için bağışlarla desteğe ihtiyacımız var. Bu rakam bizim karşılayabileceğimiz bir rakam değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ailenin açıklamasından detay-Ayaz bebekten detay

Haber: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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Gizli geçitlerle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir balıkçı dükkanının gizli geçit yapılarak üst katının kumarhaneye çevrildiği işyerine baskın düzenleyen polis, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Polisi görence delinen duvardan yapılan gizli kısımdan kaçmaya çalışan N.G.(30), düşerek yaralanırken, şüphelilere toplam 37 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde bir araç kiralama ofisine sürekli olarak birilerinin girdiğini ve girenlerin uzun süre dışarı çıkmadığını belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerine uzun süren takibe aldı. Ofise baskın düzenleyen polis, duvarın kırıldığı ve yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığını ve buradan da kumarhaneye çevrilen bölümün bulunduğunu ortaya çıkardı. Kumarhaneye çevrilen kısımda yapılan aramada çok sayıda kişinin kumar oynarken yakalandı.

Kumarhaneye çevrilen bölümde detaylı yapılan aramada kaçış için kullanılan ve lavabo ile kapatılan bir geçiş daha buldu. Bu geçişten polisi görünce kaçmaya çalışan N.G., yaklaşık 3.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Haklarında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten işlem yapılan aralarında iş yerlerinin sahiplerinin de bulunduğu 10 kişiye toplam 37 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polisin iş yeleri kapısından girmesi-Polisin kırık duvarı göstermesi-Polisin perdeyi açıp balıkçı dükkanına geçmesi-Balıkçıdaki çay ocağı-Lavabonun olduğu kısım-Lavabonun çekilmesiyle dışarıya açılan bölüm-Kaçarken düşen kişi-Balıkçının merdivenlerinden yukarıya çıkılması-Üst katta kumar oynayanlar-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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İslahiye'de kısıtlama sessizliği

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlması saatlerin 21.00'ı göstermesiyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İslahiye'de sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine çekildi. Kısıtlamaya dakikalar kala yaşanan yoğun trafğin ardından saatlerin 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sona erecek olan yasakla birlikte ilçenin meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İlçede polis, bekçi ve kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimse kalmazken temizlik işçileri ise boş sokakları temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Demokrasi meydanıTrafiğin akışıPolis ve bekçilerin devriyesiBekçinin esnaf uyarısıTemizlik işçisinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Koronavirüsün arttığı Adana'da doğum günü partisine baskın

KORONAVİRÜS vakalarının arttığı Adana'na daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanındaki doğum günü kutlamasına polis tarafından baskın düzenlendi, 3'ü kadır 37 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

Koronavirüs vakalarının Adana'da denetimlerini sıklaştıran polis ve zabıta, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlus Bulvarı'nda bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mekanın geçen ay tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yeri olduğunu belirledi. Mekana giren polisler, içeride doğum günü kutlayan grubu bastı. Kutlamaya katılan 3'ü kadır 37 kişi ile mekanın işletmecisine koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı