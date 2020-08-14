Son dakika gündem: MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi
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Son dakika gündem: MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi

Son dakika gündem haberi: MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen ilçesinde açılan 'Halkın Bakkalı' isimli ucuz markette, terör örgütü renklerinin kullanıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

Son dakika gündem: MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi
14.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:37

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen ilçesinde açılan 'Halkın Bakkalı' isimli ucuz markette, terör örgütü renklerinin kullanıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Egekent 2'de 'Halkın Bakkalı' isimli ucuz market açtı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de marketin dış cephesinde kullanılan renklerin terör örgütü PKK'nın renkleri olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi. Şahin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dün sosyal medyada, Menemen'e 'Halkın Bakkalı' adı altında bir işletme açıldığını gördüm. Renkleri sarı-kırmızı-yeşildi. Tunç Soyer'in bu ilk gafı değil. Bunlar artık gaf olmaktan çıktı. Kasten yapılmış hareket olarak görüyoruz. Bu PKK renkleri değil mi sizce? Bu, açık açık İzmirli ile Türk milleti ile alay ediyor. Alaydan başka bir şey değil. Sarı, kırmızı, yeşil renginin manasını herkes biliyor. Geçen hafta biz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın kolonlarını, LGBT renklerine boyadı diye tepki göstermiştik. Arkasından bu geldi."

Şahin, "Başkan Soyer'in değişik bir yönetim anlayışı olduğunu" söyleyerek, "Biz kamuoyu baskısıyla İzmir'e yeni alınan vapurun adını Fethi Sekin koydurduk. Rengini mavi beyaz yapmış. Mavi beyaz bir Yunan rengi. Belediye'nin altındaki kolonlara bir renk yaptı, LGBT renklerinde boyamış. Pazar yeri açtı adını Pagos koydu. Biz, Sayın Tunç Soyer'in böyle ilginç şeylerini anlayamıyoruz. İzmirli, Atatürkçü, vatansever vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen Tunç Soyer'e bunun hesabını sorun" dedi.


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Kaynak: DHA

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