Son dakika gündem: Aydın'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Zühal Akkan idaresindeki 09 PC 782 plakalı traktör, Aydın-Denizli kara yolunda, arkasında bağlı tarım aletinin bariyerlere çarpması sonucu savruldu.
Sarsıntının etkisiyle araçta bulunan Yüksel Akkan düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Akkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol