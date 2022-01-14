Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te bir evde 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Evde arama yapan ekipler, 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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