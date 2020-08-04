Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17 Son dakika haberine göre Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar oluştu (3)MALATYA BEŞİK GİBİ SALLANIYORAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.40'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar oluştu (3) MALATYA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.40'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 3.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca kentte bugün büyüklüğü 3 ile 5 arasında değişen bir çok deprem meydana geldi. Kaynak: DHA