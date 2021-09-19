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Son dakika haber | Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti Elazığ'da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Amasya'ya gönderildi.

- Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Amasya'ya gönderildi.

Elazığ'da görev yapan jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar, evinde rahatsızlandı. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan uzman çavuş Çağlar'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alının Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını Kaybeden Çağlar için Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morgunda silah arkadaşları tarafından tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Çağlar'ın cansız bedeni memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Jandarma Alay Komutan yardımcıları ve askeri personeller katıldı.

Son dakika haber | Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Son dakika haber | Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Son dakika haber | Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Son dakika haber | Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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