Son dakika: ADNAN OKTAR DAVASINDA CEZA YAĞDI

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik görülen davada karar çıktı. 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in kararı okuması 2 saatten fazla sürdü. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanığın ayrı ayrı 9 bin 803'er yıl hapis ve 400'er bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Kararın ardından Oktar ve diğer sanıklar izleyicilere el sallayarak duruşma salonundan çıkarıldı. Müştekilerden biri salonda "Oh Adnan oh, daha yeni başlıyoruz" dedi.

EL SALLAYARAK DURUŞMA SALONUNA GİRDİLER

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya 78 tutuklu sanık getirilirken çok sayıda tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatlarıyla, müştekiler ve izleyiciler de yer aldı. Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirilirken, tutuksuz sanıklar ve izleyiciler el salladı. Tutuklu sanık Adnan Oktar da el sallayarak karşılık verdi. Jandarma ekipleri duruşma salonu içerisinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi aldı.

ADNAN OKTAR'A ÖNCE bin 75 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİMahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in kararını okuması 2 saatten fazla sürdü. Mahkeme heyeti kararında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın "Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma", "Askeri casusluk", "FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım", "Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Eziyet" ve "Kişisel verilen kaydedilmesi" gibi birçok suçtan toplamda bin 75 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASISanık Oktay Babuna "Örgüte üye olmak", "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Heyet aynı suçlardan sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'nu 177 yıl hapis cezasına çarptırırken, yine aynı suçlardan Bora Yıldız'ı 303 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık İbrahim Tuncer de "Örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 57 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.Heyet, sanıklar Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer ve Aylin Atmacı'nın "Örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN CEZALARINDAN ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ SORUMLU TUTULDU: 9 BİN 803'ER YIL CEZAHeyet, kararında örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların bireysel suçlar oluşturduğunu belirtti. Örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezalara, yönetici sanıkların da cezalarını ekledi.Böylece sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasına ve 400 bin 500'er lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

3 SANIK BERAAT ETTİMahkeme, araçların, taşınmazların, ziynet eşyalarının, paraların, Dragos'taki kameralar, A9 televizyon kanalının da araların bulunduğu şirketler, silahlar, kitapların müsaderesine ve ilgili internet sitelerinin kapatılmasına karar verdi. 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar veren heyet, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını kararlaştırdı. Mahkeme tutuksuz yargılanan 8 sanığın cezayla birlikte tutuklanmasına karar verdi.Bazı sanıkların bazı suçlardan beraatine karar veren mahkeme, 80 sanığı çeşitli suçlardan 3 yıldan 36 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

MÜŞTEKİLER VE SANIKLAR KARARA TEPKİ GÖSTERDİ 'OH ADNAN OH'Karar açıklanırken bir müşteki 'Oh Adnan Oh! Daha yeni başlıyoruz' diyerek tepki gösterdi. Müştekiler duruşmada kararı alkışladı. Sanıklar da karara alkışla tepki gösterdi. Kararın ardından Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar, seyircilere ve tutuksuz sanıklara el sallayarak jandarma eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı