Adnan Oktar suç örgütünün 7 üyesi adliyeye sevk edildi
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Adnan Oktar suç örgütünün 7 üyesi adliyeye sevk edildi Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerin bir kısmı adliyeye sevk edildi.
Adnan Oktar suç örgütünün 7 üyesi adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerin bir kısmı adliyeye sevk edildi.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik bu sabah İstanbul, İzmir ve Samsun'da operasyon düzenlenmiş, 15 şüpheli yakalanmıştı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan zanlıların bir kısmının polisteki ifade işlemleri sona erdi. Sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa