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Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 7 Üyesi Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, yakalanan 15 şüpheliden 7'si bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, yakalanan 15 şüpheliden 7'si bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre, Savcılık Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından halen tutuklu olan Adnan Oktar'ın başında bulunduğu silahlı suç örgütünün kontrolündeki sosyal medya hesaplarından sistematik şekilde propaganda yapıldığı ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüphelinin yakalanması için bu sabah erken saatlerde İstanbul, İzmir ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin bir kısmının polisteki ifade işlemleri sona erdi. Sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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