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CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Yargı, siyasi iktidarın etkisi altında

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adnan Oktar davasıyla ilgili olarak yargının siyasi iktidarın etkisi altında olduğunu belirtti. Ağbaba, yargının cemaatler arasında pay edildiğini ve bu durumun AKP'ye ait olduğunu ifade etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Adnan Oktar kararında, karar veren hakimlerin ihraç edildiği ve yargılanacağıyla ilgili bir karar var. Maalesef yargıyı bu duruma düşüren siyasi iktidardır. Adnan Oktar'ı da büyütüp hakimlere savcılara, devlete Adnan Oktar grubunu yerleştiren de bu iktidardır. Bu iktidar hala akıllanabilmiş değildir. Maalesef yargı, cemaatler arasında pay edilmiş durumdadır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) Adnan Oktar davası hakim ve savcılarının yargılanması kararı verdiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Ağbaba açıklamasında şöyle dedi:

"Bu dönemde tuzun koktuğu bir noktadayız. Maalesef adalete yargıya güven, Cumhur ittifakı'na oy verenler arasında bile yerlerde sürünüyor. Tarihimizde olmadığı kadar yargıya güven düşmüş durumda. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi, siyasi iktidar. Sen kendi yakınlarını, liyakatine bakmadan il başkanı, ilçe başkanı, hakim-savcı yaparsan, liyakate bakmadan yüksek puan alanları eleyip kendi yandaşlarını hakim-savcı yaparsan yargıya güven, zedelenir.

"ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI, HSK'YA BİR İHBARDA BULUNDU. BİR İŞLEM YAPILMADI. NE YAPILDI? BU İHBARI YAPAN SAVCI, YARGITAY ÜYESİ YAPILARAK SUSTURULDU"

En son örneği görüyoruz: Geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, HSK'ya bir ihbarda bulundu. Yargıda tahliyelerin nasıl olduğunu adeta yargının nasıl rüşvete teslim olduğunu duyurdu. Bir işlem yapılmadı. Ne yapıldı? Bu ihbarı yapan savcı, Yargıtay üyesi yapılarak susturuldu.

"ADNAN OKTAR KARARINDA, KARAR VEREN HAKİMLERİN İHRAÇ EDİLDİĞİ VE YARGILANACAĞIYLA İLGİLİ BİR KARAR VAR"

Şimdi Adnan Oktar kararında, karar veren hakimlerin ihraç edildiği ve yargılanacağıyla ilgili bir karar var. Malesef yargıyı bu duruma düşüren siyasi iktidardır. Adnan Oktar'ı da büyütüp hakimlere savcılara, devlete Adnan Oktar grubunu yerleştiren de bu iktidardır. Bu iktidar hala akıllanabilmiş değildir. Malesef yargı, cemaatler arasında pay edilmiş durumdadır. Anadolu Adliyesi bir başka cemaatte, Ankara başka cemaatte, Yargıtay filan grupta... Malesef yargı, pay edilmiş durumda. Hala 15 Temmuz darbesinden ders almamış bir siyasetle karşı karşıyayız. Dün Fetullah hakimdi, FETÖ hakimdi. Bugün Hakyolcusu, İsmailağacısı, Menzilcisi hakim. Devlet, yargı Maalesef cemaatler arasında pay edilmiştir. Adnan Oktar grubu yargıda etkinse Maalesef bunun günahı AKP'ye Cumhur İttifakı'na aittir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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