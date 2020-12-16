Son dakika 3. sayfa: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi
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Son dakika 3. sayfa: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi

16.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:19

Son dakika haberine göre 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi Yılbaşı öncesi kaçak içki üretim tesisine operasyon Bursa'da polis ekipleri tarafından kaçak içki imalatı yapılan eve gerçekleştirilen operasyonda 420 litre kaçak içki ve damıtma malzemeleri...

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi kaçak içki üretim tesisine operasyon

BURSA - Bursa'da polis ekipleri tarafından kaçak içki imalatı yapılan eve gerçekleştirilen operasyonda 420 litre kaçak içki ve damıtma malzemeleri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Bursa'da dün yaşanan sahte içki faciasında ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bursa'nın Osmangazi ileçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki faciasının ardından soruşturmayı genişletti. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir evin çatı katında kaçak içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına alındı.

YAKLAŞIK YARIM TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 420 litre kaçak içki, 9 litre yurt dışı girişli kaçak içki ve alkol üretmeye yarayan damıtma malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da yaşanan sahte alkol faciası ve Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyon anı ve üretim tesisi, kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon: Yarım ton kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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