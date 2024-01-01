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Eskişehir'de Yeni Yılın İlk Gününde Esnaf Kepenk Kapattı

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Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde esnaf, yılbaşı tatili yaparak kepenk kapattı. Şehirdeki kutlamaların ardından sokaklar boş kalırken, trafikte de azalma yaşandı.

Eskişehir'de esnaf, yeni yılın ilk gününde yılbaşı tatili yaparak kepenk kapattı.

Eskişehir'de yeni yıl coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar, geceyi dışarıda eğlenerek geçirmek için kent merkezindeki cadde ve sokaklara akın etti. Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamaların arkasından yeni yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı. Şehir genelinde vatandaş yoğunluğu en aza inerken, trafikte de boşluk olduğu görüldü. Yeni yılda tatil yapan esnaf ise kepenk kapattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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