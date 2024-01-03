Milli piyango hangi ile çıktı? Milli piyango hangi şehre, Kolombiya'ya mı çıktı?

Milli piyango hangi ile çıktı? Sorusu, gündeme gelen iddialar ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılan bir konu haline geliyor. Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (Sisal Şans), bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan "Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Peki, Milli piyango hangi ile çıktı? Milli piyango hangi şehre, Kolombiya'ya mı çıktı?

MİLLİ PİYANGO HANGİ İLE ÇIKTI?

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiği belirtilerek, "Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." denildi.