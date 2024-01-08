2023 yılını geride bıraktık. Her yeni yılın bizlere daha fazla şans ve umut getirmesini diliyoruz. Ancak artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte araç fiyatlarına zam geliyor. Peki bugün sıfır kilometre bir Fiat Egea satın almak istediğinizde fiyatlar bizi nasıl karşılıyor? İşte karşınızda 2024 Fiat Egea fiyat listesi…

2024 Fiat Egea Sedan fiyat listesi!

Uygun fiyatıyla ön plana çıkan Fiat Egea maalesef yılbaşı zammı yiyen modeller arasında. İşte karşınızda 2024 Fiat Egea Sedan fiyat listesi…

Easy donanım seviyesi fiyat listesi:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HPEasyManuelBenzinli872.900 TL834.900 TL1.3 M.Jet 95 HPEasyManuelDizel1.055.900 TL1.013.900 TL1.6 M.Jet 130 HPEasyManuelDizel1.114.900 TL1.067.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTEasyOtomatikDizel1.208.900 TL1.160.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATEasyOtomatikElektrikli-Benzinli1.302.900 TL1.292.900 TL

Urban donanım seviyesi fiyat listesi:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli904.900 TL894.900 TL1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel1.073.900 TL1.063.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel1.164.900 TL1.117.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTUrbanOtomatikDizel1.271.900 TL1.220.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikElektrikli-Benzinli1.342.900 TL1.332.900 TL

Lounge donanım seviyesi fiyat listesi:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli954.900 TL944.900 TL1.3 M.Jet 95 HPLoungeManuelDizel1.123.900 TL1.113.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLoungeOtomatikDizel1.321.900 TL1.270.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikElektrikli-Benzinli1.392.900 TL1.382.900 TL

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Limited donanım seviyesi fiyat listesi:

VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTavsiye Edilen Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HPLimitedManuelBenzinli1.004.900 TL994.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLimitedOtomatikDizel1.330.900.TL1.320.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLimitedOtomatikElektrikli-Benzinli1.442.900 TL1.432.900 TL

Fiat Egea Sedan için yeni gelen ve sınırlı sayıda olan "Limited" donanım seviyesi ve detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.