Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene çaldılar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir tekel bayi, yılbaşı gecesi aynı kişiler tarafından 10 dakika arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 40 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince incelenen güvenlik kameralarından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, yılbaşı gecesi Yenice Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiine kapıyı kırarak giren 2 kişi, yaklaşık 40 Bin TL değerindeki alkollü içkileri çaldı. Sabah saatlerinde komşuların fark etmesi üzerine işyeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Tatlı yiyerek keşif yapmışlar

Tekel bayinde hırsızlık yapmadan önce tatlı yiyerek keşif yaptıklarını güvenlik kameralarından belirleyen ekipler, tatlı poşetinin üzerindeki işletmeye giderek güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki kişilerin R.A. ve A.D olduğu tespit edildi. Şahıslar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A tutuklanırken, A.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.