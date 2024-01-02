Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri Denetimleri Sonuçlandı

Yozgat'ta polis ekipleri, son 4 gündeki yılbaşı tedbirleri denetimlerinde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık 2023 ve 01 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.24 ekip ve 42 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 198 araç sorgulanırken 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı. Denetimlerde 21 araç ise trafikten men edildi. - YOZGAT