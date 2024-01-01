Düzce'de Yılbaşı Denetimlerinde Sahte Alkol Yakalandı

Düzce'de yılbaşı denetimlerinde iş yerinde 36 şişe sahte alkol ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında sahte alkol satışına yönelik bir iş yerinde yapılan denetimlerde 36 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan" adli işlem yapıldı.