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İbrahim Tatlıses Rapçiliğe Soyundu

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşı özel programında rap şarkısıyla adından söz ettirecek. Şarkının sözleri kendisine ait olup müziği Hesen Zirek'e aittir. Şarkının klip linki haberde yer almaktadır.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses rapçiliğe soyundu. Yılbaşı özel programında İbo Show'da ki filtre ve yüz efekti yüzünden sosyal medyanın diline düşen ünlü sanatçı yeni şarkısı ile adından söz ettirecek.

Sanatçı sözleri kendisine ait olan, müziği ise Hesen Zirek'e ait 'Devam ke' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Daha önce ayrıldığı sevgilisi Gülçin Karakaya için şarkı yazan ünlü sanatçının " Devam ke " şarkısını da Karakaya için yazdığı iddia edildi.

ŞARKININ KLİBİ

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ:

Geli ha geli ha devamke

Yeter yeter yeter yeter ayrılık ölümden beter

Bunca derdi bunca yükü

Yükledin üstüme yeter

Kaçmaz kaçmaz benden kaçmaz

Şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz

Ateş eder gamzeleri

Ateş eder gamzeleri

Hedef belli benden şaşmaz

Yetmez yetmez bana bana yetmez

Bitmez bitmez böyle bitmez

Böyle bir aşk böyle bir sevda

Ben bitti demeden bitmez

Yetmez yetmez bana bana yetmez

Bitmez bitmez böyle bitmez

Böyle bir aşk böyle bir sevda

Ben bitti demeden bitmez

Devamke

Gülüm gülüm kara kara gülüm

Sen olmadan geçmiyor günüm

Geleceksen gel bu garibin son ölüm

Kaçmaz kaçmaz benden kaçmaz

Şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz

Ateş eder gamzeleri

Ateş eder gamzeleri

Hedef belli benden şaşmaz

Yetmez yetmez bana bana yetmez

Bitmez bitmez böyle bitmez

Böyle bir aşk böyle bir sevda

Ben bitti demeden bitmez

Devamke

Ben bitti demeden bitmez

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İbrahim Tatlıses Yılbaşı Sanat Ünlüler Müzik Magazin Güncel Haberler

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