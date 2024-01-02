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Dev ejderha teknesi Yulong Nehri'nde ışıklar saçarak gezindi

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Yaklaşık 100 bambu saldan oluşan 1.000 metre uzunluğundaki 'altın ejderha' teknesi, yılbaşı gecesi Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Yulong Nehri'nde ışıklar saçarak gezindi.

Dosya Boyutu: 12.00MB

TARİH: 2 Ocak 2024

1. Dev ejderha teknesinden çeşitli görüntüler

Yaklaşık 100 bambu saldan oluşan 1.000 metre uzunluğundaki "altın ejderha" teknesi, yılbaşı gecesi Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Yulong Nehri'nde ışıklar saçarak gezindi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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