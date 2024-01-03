5 Ocak resmi tatil mi? 5 Ocak Cuma günü resmi tatil var mı? İşte 2024 Yılı Resmi Tatiller Listesi
2024 yılının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ve öğrenciler 5 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Ancak 2024 yılında 5 Ocak Cuma günü için herhangi bir resmi tatil bulunmamaktadır. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İşçi Bayramı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı 2024 yılında kutlanacak resmi tatiller arasında yer alıyor.
5 Ocak resmi tatil mi? Sorusu, 2024 yılının ilk haftasının başlaması kapsamında vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler tarafından arama motorları üzerinde konuya ilişkin olarak 5 Ocak Cuma günü resmi tatil var mı? Sorusu da sık sık araştırılıyor. Peki, 5 Ocak resmi tatil mi? 5 Ocak Cuma günü resmi tatil var mı?
5 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
2024 yılındaki resmi tatil tarihleri arasında 5 Ocak Cuma günü herhangi bir resmi tatil bulunmamaktadır. Buna göre 5 Ocak Cuma günü resmi tatil değildir. Haberimiz içerisinde yer almakta olan 2024 resmi tatil günleri listesi üzerinden 2024 yılındaki resmi tatil günlerine göz atabilirsiniz.
2024 YILI RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi - Yılbaşı
9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba - Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma - Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba - İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar - Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi - Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı - Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı