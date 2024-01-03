5 Ocak resmi tatil mi? 5 Ocak Cuma günü resmi tatil var mı? İşte 2024 Yılı Resmi Tatiller Listesi

5 Ocak resmi tatil mi? Sorusu, 2024 yılının ilk haftasının başlaması kapsamında vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler tarafından arama motorları üzerinde konuya ilişkin olarak 5 Ocak Cuma günü resmi tatil var mı? Sorusu da sık sık araştırılıyor. Peki, 5 Ocak resmi tatil mi? 5 Ocak Cuma günü resmi tatil var mı?

5 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

2024 yılındaki resmi tatil tarihleri arasında 5 Ocak Cuma günü herhangi bir resmi tatil bulunmamaktadır. Buna göre 5 Ocak Cuma günü resmi tatil değildir. Haberimiz içerisinde yer almakta olan 2024 resmi tatil günleri listesi üzerinden 2024 yılındaki resmi tatil günlerine göz atabilirsiniz.

2024 YILI RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazartesi - Yılbaşı

9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba - Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma - Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba - İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar - Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi - Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı - Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı