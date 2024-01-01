Milas'ta alkollü sürücüler trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

Muğla'nın Milas ilçesinde yılbaşı gecesinde düzenlenen trafik uygulamasında, iddiaya göre, alkollü bir sürücü alkolmetreye üflememek için direnerek ekiplere zor anlar yaşattı.

Milas'ta yılbaşı gecesi boyunca artan trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri kapsamında trafik ekipleri alkollü sürücülerin tespiti ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin denetimi konusunda çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen kontroller sırasında alkolmetreye üflememekte direnen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Çeşitli bahaneler öne sürerek alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye gerekli cezai işlem uygulandı. Aynı gece, başka bir bölgede gerçekleştirilen eşzamanlı alkol kontrolünde ise bir araç, polisin 'dur' ikazına uymayarak trafiği tehlikeye sokarak ekiplerden kaçtı. Olayın ardından polis kaçan aracın izini sürerken, araç hakkında da cezai işlem uygulandı. - MUĞLA