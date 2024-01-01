Balıkesir'de Yılbaşı Denetimleri: 72 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Balıkesir'de trafik polisleri yılbaşı gecesi il merkezinde 30 personelin katılımı ile denetimlerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Trafik polis ekipleri, 292 aracı denetlerken, 72 araç sürücüsüne toplam 63 bin 704 lira idari para cezası uygularken, 9 araç trafikten men edildi. 2 alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi Savaştepe Caddesi, Kızılay Caddesi, Anafartalar Caddesi, Örücüler Caddesi, İstasyon Önünde, Gençlik Merkezi Önünde ve farklı noktalarda uygulama yaptı. 292 araç ve sürücüsü denetlenirken, 72 araç sürücüsüne çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere farklı maddelerden 63 bin 704 lira cezai işlem uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi. 2 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgelerine el konuldu. - BALIKESİR