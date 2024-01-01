Üye Girişi
Haberler

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Yılbaşı Nöbetinde

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, yılın son günü ve yeni yılın ilk saatlerinde vatandaşların belediye hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde faydalanabilmesi için görev başındaydı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri, yılın son günü ve yeni yılın ilk saatlerinde de vatandaşların belediye hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde hizmet alabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına il genelinde görev başındaydı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi amacıyla il genelinde sahada ve masa başında 24 saat boyunca görev başındaydı. Su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta, itfaiye ve benzeri hizmetlerle ilgili taleplere hızla yanıt verilebilmesi amacıyla tam kadro görevinin başında olan ekipler özveri ile çalışarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti. 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumdaydı. Görevli tüm birimler, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de vatandaşların yeni yıl tatilini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla görevinin başında olacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title