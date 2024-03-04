Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Şubat ayına ilişkin açıklanan oranların ardından, ocak ayındaki değişim merak konusu oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi. Peki enflasyon ocak ayında kaçtı? Ocak 2024 enflasyon oranı kaç olmuştu? Enflasyon yılbaşında kaçtı? İşte detaylar...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda 67,57'ye yükselmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,71 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artış gösterdi. TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,07 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 8,03, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 47,29 arttı.

OCAK 2024 ENFLASYON ORANI NEDİR?

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri geçtiğimiz ay belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükselmişti.