Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:34

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik akışı Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması Polis ekiplerinin denetimi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik akışı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması

Polis ekiplerinin denetimi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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