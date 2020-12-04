Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:34
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik akışı Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması Polis ekiplerinin denetimi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik akışı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması
Polis ekiplerinin denetimi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu