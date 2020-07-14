Şelalede nefes kesen kurtarma havadan böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şelalede nefes kesen kurtarma havadan böyle görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişinin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile saniye saniye böyle görüntülendi.

Şelalede nefes kesen kurtarma havadan böyle görüntülendi
14.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:39

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişinin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile saniye saniye böyle görüntülendi.

Bilecik'ten İznik'e define aramak için gelen 2 kişi, Tacir Mahallesi'ndeki Kanyon bölgesine indi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağın da kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kişi yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen isimlerinin Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49) olduğu öğrenilen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitler ile ilgili olay yerine jandarma bomba imha timi gönderildi. Dinamitlerin kontrollü şekilde toplanmasının ardından yaralı şahısların olay yerinde ilk müdehaleleri yapılıp sedye ile yukarı çekilerek ambulansın bulunduğu bölgeye kadar taşındı. Çeşitli yerlerinde yanık yaraları oluşan Ak ve Kaya 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlatıldı.

2 definecinin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle kaydedildi

Dinamitleri patlattıktan sonra şelaleden düşen ve orada yaralanarak mahsur kalan 2 kişinin kurtarılma çalışmaları yaklaşık 3 saat boyunca devam etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan 2 kişi AFAD, AKUT, ANDA ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kanyona ulaşarak yaralılara müdahale eden ekipler, yaralı olan 2 kişiyi 10 kilometre boyunca sedyede taşıdı. Patika ve ormanlık alanlardan geçerek sedyedeki 2 defineciyi ambulansa getirdi. Ambulansa alınan 2 yaralı İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin yaralıları sedye ile taşıdığı zorlu kurtarma yolculuğu drone ile saniye saniye böyle kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü Dünya
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı Güncel
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Reynmen Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Fatih Terim Serdar Gürler Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Şelalede nefes kesen kurtarma havadan böyle görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:50:45. #1.14#
title