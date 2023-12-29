Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin acı haberi

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Bilal Pala, Bursa İznik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Pala, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Bilal Pala, Bursa İznik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Bilal Pala (36), kullandığı motosikletiyle önünde seyir halinde olan H.O.'nun idaresindeki 16 BBZ 020 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilal Pala kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaneli Bilecik Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title