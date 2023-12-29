Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin acı haberi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Bilal Pala, Bursa İznik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Bilal Pala (36), kullandığı motosikletiyle önünde seyir halinde olan H.O.'nun idaresindeki 16 BBZ 020 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilal Pala kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. - BİLECİK