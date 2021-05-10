ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA Valiliği bünyesindeki İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından Akçakale Belediyesi'ne resmi yazı gönderilerek, son 2 yılda belediyede yapılan ihalelerle ilgili evraklar talep edildi.

ŞANLIURFA Valiliği bünyesindeki İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından Akçakale Belediyesi'ne resmi yazı gönderilerek, son 2 yılda belediyede yapılan ihalelerle ilgili evraklar talep edildi. Yazıda ayrıca AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öz yeğeni olduğu ileri sürülen M.Y.'yi belediyede işe aldığı, bu kişinin de Suriye sınırına gidip tüfekle ateş açmasının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü 22 Nisan tarihinde Akçakale Belediyesi'ne Vali Yardımcısı Şahin Aslan imzalı düzenlenen resmi belgeyle, soruşturma başlattı ve bazı ihaleler ile ilgili evrakları istedi. Resmi belgede ayrıca Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın, öz yeğeni M.Y.'nin belediyeye ait zırhlı araçla Suriye sınırına gidip, kalaşnikof tüfekle ateş açtığı görüntüler hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından belediyeye gönderilen yazıda söz konusu olay hakkında bilgi istendi.

Valiliğin yazısında Yeğen M.Y.'nin görüntüleri hakkında şu ifadeler kullanıldı;

Belediyenizde öz yeğeniniz olarak çalışan herhangi bir personeliniz var mı, var ise adı geçen personelin belediyenin hangi zırhlı aracı ile Suriye sınırında uzun namlulu silah ile atış yaparken çekmiş olan herhangi bir videosunun olup olmadığı, var ise buna ilişkin videonun gönderilmesi, adı geçenin bu eylemi sonucunda belediyenizce üç ay süre ile açığa alındığına ilişkin onayı ve göreve yeniden başlatıldığına ilişkin onaylarının tasdikli birer suretlerinin herhangi bir tekide mahal bırakılmadan 'ivedi olarak' muhakkikliğime gönderilmesi hususunda Bilgi ve gereğini rica ederim.

Öte yandan, Akçakale Belediyesi ile ilgili paylaşımlarda bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal söz konusu tüfekle ateş açılması ve ihale yolsuzluklarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tehdit edildiğini iddia etti.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, dünyayı İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamaya davet etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, dünyayı İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamaya davet etti
AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay
AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Eda Ece Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:26:58. #1.15#

title