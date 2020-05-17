Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
Şanlıurfa'da bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
17.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:32
Şanlıurfa'da bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haşim Yün idaresindeki 33 ALH 31 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Mardin bağlantı yolu yakınlarında Mustafa Demir idaresindeki 34 EDR 20 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 34 EDR 20 plakalı tır, yoldan çıktı.
Kazada yaralanan sürücülerden Yün, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA