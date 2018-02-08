Samkon Başkanı Gümüş'ten Özbalcı'ya Ziyaret

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) Başkanı Sezgin Gümüş, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı'yı ziyaret etti.

Özbalcı, ziyaretinden dolayı Gümüş ve konfederasyon üyelerine teşekkür ederek, gösterdikleri nezaket için memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gümüş, Özbalcı'ya ziyaretin anısına duvar saati hediye ederek, "Samimi bir ortamda bizleri karşılayan ve konuk eden başkanımıza teşekkür ederim." dedi.

Özbalcı da Gümüş'e Ladik'in sembollerinden Ladik Saat Kulesi'nin görselinin yer aldığı plaket verdi.

Ziyaretin ardından Özbalcı, konuklarına yeni hizmet binasını gezdirdi.