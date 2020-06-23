(SAMATYA HASTANESİNDE YANGIN
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(SAMATYA HASTANESİNDE YANGIN

Zeki GUNAL / İSTANBUL DHASamatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

(SAMATYA HASTANESİNDE YANGIN
23.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:17

Şahin BOZKURT - İdris TİFTİKCİ - Zeki GUNAL/ İSTANBUL DHA

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Hastalar ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ikinci katında bulunan Nöroloji Servisinde bir hastanın odasında çıktı. Çıkış nedeni tam olarak bilinemeyen yangında dumanlar binayı kapladı. Yoğun dumandan etkilenen bazı hasta ve hasta yakınları camlara çıkarken, vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülerde bazı vatandaşların camdan atlamaya çalıştığı görüldü.  ÇOK SAYIDA İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİİhbarın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Beşiktaş, Zeytinburnu, Fatih, İkitelli, Bağcılar, Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında hastane önünde yüze yakın ambulans hazır bekletildi.  HASTALAR DIŞARI ALINDIYoğun dumandan etkilenen birçok hasta, hastane personeli ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sedyelerle hastane önünde hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan hastanelere nakledildi.  VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFE DİNLEMEDEN GÖRÜNTÜ ALDIİtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları hastaları tahliye etmeye çalışırken, hastanenin etrafında toplanan vatandaşlar, ne sosyal mesafe dinledi, ne maske zorunluluğu. Ekiplerin çalışmalarını takip eden birçok vatandaş cep telefonları görüntü aldı.  HASTA YAKINLARI İÇİN ANONS Hastanede çıkan yangını duyan hasta yakınları olay yerine akın etti. Yakınlarıyla ilgili bilgi almaya çalışan vatandaşlar için, polis aracından anons yapıldı. Hastanenin etrafında toplanan vatandaşlar da polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.  VALİLİLKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının saat 21: 30 sıralarında çıktığı belirtilirken, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü'nde bugün saat 21: 30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında her hangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMASağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21: 30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

PANİK ANLARI VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDIYangının ilk çıktığı anda yaşanan panik, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane içerisinde sağlık çalışanlarının koşuşturması görülürken, hastane dışında ise, hasta yakınları ve hastaların camlara koştuğu, bazı hastaların camdan atlamaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.  GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın sırasında hastanede yatan arkadaşını ziyarete gelen Metin Şen, yaşananları anlattı. Arkadaşını ziyarete geldiklerini belirten Şen, "Arkadaşımız, beyin Cerrahi Servisinde 208 nolu odada kalıyordu. Bizim kaldığımız odanın tam karşısında çıktı yangın. Alarm falan çaldı ama hiçbir koku falan yoktu. Sonrasında biz dışarı çıktık. Hastaları falan çıkarmaya çalıştık. Ben direkt yangın musluğuna koştum ama yangın musluğu çalışmıyordu. Çalışsaydı zaten sönecekti. Sonra yangın tüpü aramaya çıktık. Bir tane beyefendi vardı, o da yangın tüpü aramaya çıktı. Bir tane vardı. Ben diğer taraflara falan koştum.  Bulunduğu servis tamamen yatalak hastasıydı. Diğer hastaların birçoğu camlardan atlamaya çalıştı. Biz dumandan zaten dışarı çıktık. Diğer hastalara yardım etmeye çalıştık" dedi.

Kaynak: DHA

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