Hendek'te Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Yunus Efe'nin (20) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada cinayet şüphelisi R.A.'nın (40) da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü Hendek ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Efe, birlikte alkol aldığı arkadaşları B.K.G. (24), C.C.D. (24) ve O.Ç. ile çocuklara uyuşturucu satmakla suçladığı R.A.'nın evine gitti. R.A. kapıyı açmazken, Yunus Efe ve arkadaşları kapıyı kırıp içeri girdi. Evde kavga çıktı. R.A., elindeki bıçakla Yunus Efe'yi göğsünden bıçakladı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Efe hayatını kaybetti. Efe'nin cenazesi, toprağa verildi. Yunus Efe'yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G., C.C.D. ve O.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.