Sakarya'da samanlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen samanlık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını gören A.Ö.'nün komşusu, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA