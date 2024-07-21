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Sakarya'da bir baraka yangını

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda bir baraka kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi'nin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Dokurcun Azizağa Mahallesi'nde bulunan bir barakada çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek barakayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi'nin de (SAKTİM) destek olduğu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın neticesinde baraka küle dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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