Sakaryaspor, kendi tesislerinde çalışmalara başladı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Kartepe kampının ardından kendi tesislerinde 3. etap çalışmalarına başladı. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu, taktik ve ısınma hareketleri, dayanıklılık çalışması, istasyon ve pas çalışması ile çift kale maçtan oluştu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kartepe kampından sonra 3. etap çalışmalarına kendi tesislerinde başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ile başladı. İdman, taktik ve ısınma hareketlerinden sonra dayanaklılık çalışmasıyla devam etti. Oyuncular, istasyon ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. - SAKARYA