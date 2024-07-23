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Sakarya'da yol verme kavgası: 3 kişi bıçakla yaralandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda çıkan yol verme kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ve babası tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda yol verme kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Jandarma ekiplerince Düzce'de yakalanan şüpheli ve babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay D-650 kara yolu Geyve ilçesi Nurosmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü C.Ç. ve oğlu R.Ç. ile otomobil sürücüsü I. Y. (45), M.A. A. (20) ve M.M. G. (25) arasında yol verme meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ç.; I.Y., M.A.A. ve M.M.G.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya karışan şüpheli ve babası, Düzce'de jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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