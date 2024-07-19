Sakarya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uzuncaorman Mahallesi'nde bulunan Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. SAKE ekiplerinin de destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA