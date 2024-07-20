Arifiye'de çöplük alanda yangın çıktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Ayvalık Sokak üzerinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan dumanlar mahalleyi kapladı. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA