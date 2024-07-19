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Yazılım Sıkıntısı Sakarya'da Banka İşlemlerini Durdurdu

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Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı Sakarya'da banka işlemi yapmak isteyen vatandaşları mağdur etti. Para çekme veya bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, eli boş döndü.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı Sakarya'da banka işlemi yapmak isteyen vatandaşları mağdur etti. Para çekme veya bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, eli boş döndü. Para çekmeye gelen bir vatandaş, "Şuanda üçüncü bankamatiğe geldik ama para çekemiyoruz" dedi.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Birçok havalimanında uçuşlar durduruldu, bazı bankalarda işlemler yapılamaz hale geldi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir bankada da yazılım sıkıntısı sebebiyle işlemler durduruldu. Bankaya para çekmeye veya işlem yapmaya gelen vatandaşlar ise eli boş döndü. Banka yetkilileri ise bankamatiklere 'Arızalıdır' yazıları asarak gelen müşterileri Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı hakkında bilgilendirdi.

Yurt dışından Türkiye'ye tatil için gelen ve para çekmek isteyen Ramazan Demiray, "Almanya'dan geliyorum. Memlekete tatil için gelmiştim. Şuanda üçüncü bankamatiğe geldik ama para çekemiyoruz. Bir sıkıntı olduğu söyleniyor ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Sıkıntı inşallah giderilir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Yazılım Banka Yerel Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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