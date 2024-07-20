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Bilecik'te Buğday Yüklü Tır Kontrolden Çıkarak Devrildi

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Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halindeki buğday yüklü tır, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek alt yola devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve sağlık durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan buğday yüklü tır 3 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Sakarya kara yolunun seyir halindeki M.Ü. idaresindeki buğday yüklü tır, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, alt yoldan o anda bir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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