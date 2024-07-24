Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da akustik dinleme ile su kayıpları engellendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, akustik dinleme çalışmalarıyla 7 ayda 2 milyon 650 bin metreküp suyun boşa akmasını önledi. Ekipler, tespit edilen arızaları anında onararak su kayıplarını engelledi.

Sakarya'da akustik dinleme işlemi sayesinde 7 ayda 2 milyon 650 bin metreküp suyun boşa akmasının önüne geçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü akustik dinleme çalışmalarıyla 16 ilçede 668 mahallenin altyapısını kontrol ediyor.

Dinleme esnasında tespit edilen ancak suyun asfalt yüzeyine çıkmadığı durumlarda arızalar anında ekiplere bildiriliyor.

Ekiplerin onardığı hatlar sayesinde su kayıpları engellenirken, kesintilere ve basınç kaybına yol açan altyapı hatları da güçlendiriliyor.

Akustik dinleme çalışmalarıyla bu yıl 935 arızaya anında müdahale edilerek 2 milyon 650 bin metreküp suyun israf olmasının önüne geçildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Ekonomi Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

Bakmadan Geçme

En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Lecce maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Galatasaray Lecce maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY LECCE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 24 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 24-25 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler

Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title