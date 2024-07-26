Serdivan'da Yüksek Ses ve Egzoz Denetiminde 50 Sürücüye Cezai İşlem

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli yunus timleri ve trafik polisleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bağlar Caddesi'nde yüksek ses ve abartılı egzoz nedeniyle çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yapıldı.

Durdurulan araç sürücülerinden 50'sine cezai işlem uygulandı.